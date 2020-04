Mantener el equilibrio es siempre una de las preocupaciones más recurrentes cuando se conoce la paz y la calma. ¿Cómo no perderlas? ¿Cómo mantenerse en ese estado de descanso? ¿Cómo cuidar la desconexión que nos brindan las vacaciones o el fin de semana?

Sin duda no es fácil, a menudo nuestra agenda aprieta, se aprieta a sí misma y nos aprieta a nosotros. Cuando salimos de la rutina comprobamos que hay otra manera de vivir. Un viaje, una semana sin planes, un fin de semana en casa sin salir, pareciera que hay otro yo dentro de nosotros, otra persona, alguien que adora la tranquilidad, que no está acelerada, preocupada o estresada.

Alguien que se encuentra en un maravilloso equilibrio: tiene actividad y, ahora, tiene descanso, desconexión.

Cuando comprobamos que ese estado existe, que podemos lograrlo, nos preguntamos cómo podemos cuidarlo, cómo evitar que se nos escurra entre los dedos. Sabemos lo fácil que es perderlo, sabemos que llegará el lunes y nos subiremos a esa rueda de hámster, la vida comenzará a correr y nosotros llegaremos exhaustos al siguiente finde, a las siguientes vacaciones, a la siguiente desconexión.

Para mí es fundamental que cada persona aprenda cuál es su punto de equilibrio y se tome el trabajo de saber cómo llegar allí cada vez que lo pierda. Siempre digo que con la motivación el tema no es no perderla, sino saber cómo recuperarla y con esto ocurre algo muy similar: la cuestión no es cómo no perder el equilibrio, éste se perderla una y mil veces, lo verdaderamente útil es saber cómo llegar a él.

Ese punto de equilibrio, conexión y felicidad es lo que yo llamo spiritual mood, nombre de mi página web, ¡imagina lo importante que es para mí! Y, cuando vi que Marie Kondo había hablado de ello, no pude evitar leerla con atención y querer compartir sus tips, aportando mi punto de vista por si pudiera ser de utilidad.

Marie Kondo, autora de La magia del orden, y de otros grandes libros que se ocupan fundamentalmente del bienestar y cómo llegar a él de distintas formas. No seguía a esta gran mujer hasta hace relativamente poco, me crucé con ella en Instagram y encontré su cuenta inspiradora y muy agradable, así que me quedé por allí.

Días después de comenzar a seguirla compartió un post en su blog sobre cómo mantener el equilibrio en días de invierno cuando anochece pronto y tienes la agenda llena, así que me he tomado la libertad de replantear sus tips, no solo para invierno y no solo para cuando tienes la agenda llena, sino para todo momento y, especialmente, para cuando quieres cuidar el equilibrio que tanto trabajo te cuesta alcanzar.

Aquí van, son cinco.