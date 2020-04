2 /7

La fórmula de las Zonas Azules va mucho más allá del tema nutricional: implica también un día a día repleto de actividad física, que no deja lugar para perder horas sentado. Cuidan de su huerto, caminan y se embarcan en múltiples actividades manuales que implican movimiento físico, no de alto impacto pero sí constante. Resumiendo, la idea sería no parar quietos.

Otras claves parecen ser el tiempo que dedican a disfrutar de la familia y el estar integrados socialmente.