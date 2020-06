1 /7

Una de las grandes verduras de verano a las que muchos no quieren renunciar durante el resto del año. Además de ser un alimento muy dulce que gusta a casi todo el mundo, el calabacín nos aporta muchas vitaminas y antioxidantes que nos ayudan a cuidar nuestra salud ocular, nuestra piel y nuestro pelo, además de mantenernos jóvenes.

En los últimos años, hemos visto como los famosos espaguetis de calabacín crudos, también llamados zoodles, entraban en los menús no solo de modernos restaurantes vegetarianos sino de muchos otros más clásicos que no han podido resistirse a esta versión veggie y sin gluten para hacer platos de pasta mucho más ligeros y repletos de nutrientes. Si no tienes un espiralizador, en casa también podrás prepararlos con un pelador de verduras en juliana o con una mandolina.

¡Ah! Y recuerda: si los compras ecológicos, no hace falta que les quites la piel.

Aquí tienes algunas recetas con calabacín: