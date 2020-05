1 /7

Si todavía no lo has visto en tu frutería o en tu cesta de la compra, no te preocupes, porque está a punto de aparecer en escena y se quedará hasta el mes de agosto. Esta pequeña delicia jugosa, cuyo cultivo por el litoral mediterráneo extendieron los árabes, tiene un alto contenido en vitamina A, de efecto antioxidante, y en hierro. A su vez, también nos aporta mucha fibra, por eso es mejor descartarlo en caso de diarrea.

La mejor forma de aprovechar todas las propiedades del albaricoque es consumirlo fresco y crudo (cómpralo siempre ecológico, ya que su piel concentra una alta cantidad de agrotóxicos presentes en el cultivo convencional), aunque, el resto del año, también podemos tomarlo en su versión seca: los dulces orejones.