Jarabe de glucosa, sirope de maíz, almidón o fécula “no dejan de ser azúcares simples camuflados en la etiqueta”, detalla Mulet. Aparte de en bollería y galletas, donde por sentido común sabemos que lo encontraremos en cantidades considerables, el azúcar añadido está presente en una retahíla de productos tan dispares como el tomate frito o el kétchup –para disminuir su acidez–, embutidos y fiambres, cereales de desayuno o los néctares de frutas.

Los problemas de su abuso: La OMS remarca que, desde el punto de vista nutricional, los azúcares libres no aportan nada y recomienda tomar una cantidad que no supere el 10% de las necesidades energéticas diarias, que, de media, son 2.000 calorías para una persona sana y con un peso normal. Es decir, no tomar más de 200 calorías de azúcar.

Asimismo, la entidad advierte de que su consumo está relacionado con enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 e incluso con algunos tipos de cáncer.