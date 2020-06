El verano está aquí y surgen preguntas como qué colores o qué cortes de pelo se llevaran esta temporada. A todas nos gusta estar al corriente de las nuevas tendencias y poder lucir lo más in del momento. Además, cambiar de look nos da vitalidad, alegría y una chispa diferente y necesaria para dar un nuevo rumbo a nuestro día a día y afrontar la nueva estación con ganas y luciendo nuestro mejor look.

Así que para esta primavera olvídate de un pelo sin forma o sin volumen porque las melenas cortas se imponen para hacerte deslumbrar y dar un aire fresco a tu look. Ya se han visto en las modelos e influencers y, ahora, también se verán por las calles, allí donde vayas.

Y lo mejor de todo de estos cortes de pelo es que se pueden lucir en todas sus versiones, ya sea liso, ondulado, rizado, con o sin flequillo, y puedes peinarte de diferentes maneras. Da el paso, escoge el corte de pelo que más se adapte a tu gusto y atrévete a probar con diferentes peinados. ¡Prepárense peluqueros!

Entre los cortos más destacados están las melenas midi, a la altura de las clavículas, que ya se abrieron el paso a principios de este año y llegaron para quedarse. Pero también los cortos más cortos cobraran protagonismo. Así como el estilo Boyish, Bob, LongBob, Pixie(que viene pisando fuerte desde hace ya algunas temporadas), al estilo casco, minimalista o asimétrico, los cuales ya hemos ido viendo desde finales del año pasado.

No te lo pienses más y encuentra tu look perfecto con el siguiente listado que incluye los cortes más estilosos. Además, resultan muy cómodos y, si vas escasa de tiempo, resulta más sencillo porque irás más rápida que nunca. Asimismo, a parte de la facilidad al peinarte y de mantener unas puntas sanas, estos cortes darán vida a tu look y destacarán tus rasgos faciales.

Boyish

Para las más arriesgadas, este es un corte radical y cada vez más femenino. En la forma de la nuca acaba en forma de V, quedando la parte delantera y superior un poquito más larga. Se trata de un juego de texturas y de un corte que también permite llevar un look más alocado y despeinado. Además, aporta movimiento y resalta los rasgos faciales.

¿Me favorecerá a mí?

Los rostros de forma redondeada son los que mejor se integran con este corte de pelo, ya que el resultado es una combinación muy potente y atractiva. Y la mejor forma de llevarlo es sin flequillo o con uno muy corto con el fin de aportar más longitud a tu rostro.

Corte de pelo estilo Bob

El estilo Bob destaca por tener la parte trasera más corta que las puntas y uno de los puntos fuertes de este corte de pelo es que permite muchas combinaciones al peinarte. Lo vemos en liso y ondulado en sus mejores versiones. ¡Con un corte así, no te aburrirás!

Para todo tipo de rostros:

El corte Bob es muy versátil y se adapta y favorece muchos rostros. Existen diferentes tipos a elegir en función de tu cara: con un rostro cuadrado opta por el bob asimétrico; si tu cara es redonda elige el long bob; y si es ovalada tu mejor opción será el corto más corto del estilo bob.

LongBob o Lob

Dicen que le queda bien a todo el mundo y tiene muchas posibilidades de acabado. Este estilo viene marcado por un corte ligeramente inclinado y por el movimiento que está marcado a partir de la nuca.

Ideal para un pelo con ondas:

Si tu pelo es muy liso o rizado es mejor que optes por otra versión de corto. Asimismo, tampoco favorece si tu pelo es muy fino o muy voluminoso. Por lo que hace al rostro, este estilo también se adapta muy fácilmente a diferentes caras, por lo cual es más importante prestar atención al tipo de pelo para saber si es tu mejor elección.

Corte de pelo para mujeres atrevidas: Pixie

Este corte te rejuvenecerá y dará un toque coqueto a tu look. Lo ideal es llevarlo con flequillo. Además, queda bien llevándolo tanto liso como ondulado y permite peinarte de diferentes maneras.

Elige el corte Pixie adecuado:

Si tu rostro tiene forma de corazón es mejor que lleves flequillo. En el caso de que sea cuadrado, opta por dejarlo más largo por atrás para disimular el mentón. Con una cara redonda, elige dar volumen a la coronilla y capas largas en los costados para dar una sensación de tener un rostro más afilado. Y si tienes un rostro ovalado, ni te preocupes porque te quedará bien cualquier tipo de corte Pixie.

Pelo casco y no como lo cortaba tu madre

Los cortes de pelo al estilo casco son típicos de los años 20 y aportan un toque revolucionario a tu look. Flequillos rectos o ladeados son perfectos para este tipo de corte.

Perfecto para rostros alargados:

Este estilo es adecuado para aquellas mujeres con la cara alargada, así añades volumen al rostro y lo redondeas. Con un corte de pelo así, conseguirás dar con la combinación perfecta.

Minimalista, un corte de pelo de lo más cómodo

Se trata de llevar melenas cortas y muy rectas, con la raya en medio y dándole contrastes asimétricos. Además, darás un toque roquero a tu look. Si quieres darle color a tu estilo, opta por aquellas texturas más naturales para un resultado más favorecedor.

Rejuvenece:

Con un corte de pelo al estilo minimalista tendrás la sensación de haber rejuvenecido y, además, puedes escoger si llevar un flequillo corto o no llevarlo, ya que te quedará bien de ambas formas.

Corte de pelo asimétrico

Este es un estilo marcado por dejar los laterales cortitos, mientras se aporta volumen a la parte superior. Lo mejor es lucirlo con un flequillo abierto y que quede por encima de las cejas.

Da volumen a tu pelo:

Con un corte asimétrico podrás dejar que tu pelo parezca más despeinado o alocado y, al mismo tiempo, estarás dándole volumen. De esta manera favorecerá tu rostro y le dará más forma y vida.