2 /6

Esta expresión es la manera en que las personas blancas decimos que no nos importa el color de la piel de la persona con la que estamos hablando. Sin embargo, si no ves el color, no ves a la persona.



El color de la persona determina sus experiencias: afecta a cómo le hablan, a cuánta atención le han prestado sus profesores en la escuela o a qué tan segura o sola se siente cuando entra en un espacio público. Para las personas de raza negra (o cualquiera que no sea blanca), afecta a su probabilidad de ser contratado, a su capacidad de mudarse a ciertos barrios, a la cantidad de médicos que prestarán atención a su dolor y a la forma en que la policía lo tratará.