1 /10

Si no lo has hecho nunca, tal vez ahora sea un buen momento para convertirte en runner, una actividad que sigue ganando adeptos cada día y que, sin duda, engancha. Además de no necesitar absolutamente ningún objeto para poder practicarlo, más allá de unas buenas zapatillas y ropa cómoda, hay quien incluso considera correr como un auténtico ejercicio de empoderamiento (y esta es, precisamente, la tesis del libro “Corro y soy mujer” de Erica Sánchez, que aprovechamos para recomendarte).