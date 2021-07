Aunque no se mencione tanto como otro tipo de tumores malignos, el cáncer de labios es un tumor relativamente frecuente que afecta a 0,8 personas por cada 100.000 habitantes, siendo más habitual en varones de más de 50 años. Si bien es cierto que en los primeros momentos este tipo de tumor suele estar localizado en la mucosa y semimucosa labial existe un riesgo elevado de metástasis a los ganglios linfáticos si no se diagnostica a tiempo.

De hecho, según explican desde el MD Anderson Cancer Center Madrid, dependiendo del tamaño y el tiempo de demora en el diagnóstico, la supervivencia oscila entre un 95% en estadio inicial, y un 45% si ya presenta metástasis en ganglios.

Lo que reflejan estos datos es que lo importante es estar ante cualquier síntoma que nos haga sospechar. Por suerte, al estar localizado en una zona muy visible, suele ser sencillo detectarlo, ya que “inicialmente aparece una pequeña erosión o herida que no cura con el paso de las semanas y, más adelante, se convierte en nódulo o masa dura en el bermellón y por debajo”, advierte el doctor Alberto Conde Taboada, jefe del Servicio de Dermatología de MD Anderson Cancer Center Madrid.

Sol y tabaco, efecto multiplicador del cáncer de labios

Ya se sabe que el sol no es buen compañero de nuestra piel cuando nos sometemos a una radiación constante y excesiva; incluso puede acelerar el “fotoenvejecimiento” de nuestra piel y derivar en cáncer y ciertos problemas oculares. En el caso del cáncer de labios ocurre de manera similar, ya que tanto el sol como el tabaco son dos grandes factores implicados en la aparición de este tipo de cáncer.

Cuando nos exponemos al sol, por lo general, la mayoría de nosotros utilizamos factores solares para protegernos de la radiación. Nos ponemos crema por las extremidades, la cara… pero, ¿qué ocurre con los labios?

“Los labios son posiblemente la zona más sensible de nuestro rostro, y más aún en verano”, según apunta el doctor Conde Taboada. Para evitar posibles lesiones lo ideal es usar barras de labios y sticks labiales con protección que podemos aplicar cuando vayamos a exponernos al sol.

La gran mayoría de tumores aparecen en el labio inferior porque es donde da más el sol y “es típico en personas que pasan mucho tiempo continuado al sol, como agricultores, navegantes, etc.”, apunta el doctor.

Como ya explicamos con el uso de cigarrillos electrónicos, así como los problemas respiratorios y cardiovasculares asociados al consumo de tabaco, ya sea del tipo que sea —puros, pipas, tabaco de mascar— todos ellos son un factor de riesgo importante en la aparición de cáncer. Si, además, lo unimos al factor sol, “juntos tienen un efecto multiplicador”, advierte el experto.

En definitiva, algunas de las recomendaciones que pueden ayudarnos a evitar el cáncer de labios son:

Dejar de consumir tabaco

Utilizar protección solar con un factor de protección de al menos 30, incluso en los días nublados.

Evitar el sol durante las horas centrales del día y no utilizar cámaras de bronceado, son recomendaciones que pueden ayudarnos a evitar el cáncer de labios.

Tratamiento para el cáncer de labios

Otro de los aspectos que no se menciona con regularidad, es el tipo de tratamiento que recibiríamos para tratar el cáncer de labios y, el cual, depende del estadio del tumor. Si este es de bajo riesgo, la cirugía suele ser curativa y, en principio, bastaría con este tipo de abordaje para su cura, seguido de revisiones periódicas y una correcta prevención para evitar que pueda volver a aparecer.

Eso sí, cuando existen factores de riesgo, como pueden ser el tamaño del tumor o la invasión de nervios o vasos sanguíneos, suele tratarse con cirugía y, posteriormente, las sesiones de radioterapia recomendadas en cada caso.

Bulos y falsos mitos acerca del cáncer de labios

Si bien es cierto que siempre existen ciertos bulos o mitos falsos en torno al cáncer, el de labios no se queda exento de ello. Tener los labios más finos o más gruesos no influye de ninguna manera en el tratamiento de este tipo de tumor, ya que “el tamaño del labio no va a determinar cómo será el abordaje terapéutico”, aclara el jefe del Servicio de Dermatología de MD Anderson Madrid.

Asimismo, el bulo de los pintalabios que contienen cierta cantidad de plomo y que puede provocar cáncer de labios, “fue un tema recurrente durante años que, finalmente se demostró que era falso”, concluye el doctor.