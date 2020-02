Abierta la veda de la sexualidad femenina, ahora que el Satisfyer está en el centro de muchas conversaciones, la tecnología vuelve a sorprendernos y para bien. Si el succionador de clítoris ya era la maravilla del siglo XXI proporcionando una gran cantidad de orgasmos en muy poco tiempo, ahora el juguete sexual Osé llega, sino para desbancar al Satisfyer, para ocupar un nuevo lugar en el mercado: un masajeador capaz de estimular el punto G sin necesidad de utilizar las manos. Ahí queda.

La empresa que ha fabricado este revolucionador juguete es Lora Dicarlo. Pero su triunfo no viene de hace un par de semanas. Hace un año, el CES (Muestra de Electrónica y Consumo) otorgó su premio a la innovación a Osé. Sin embargo, la alegría duró poco tiempo. La propia organización del evento decidió retirar el premio alegando que las normas del concurso señalaban que no se podían premiar aquellos premios “inmorales, obscenos, indecentes y profanos”. Y el revuelo tras esta afirmación fue más que evidente. De hecho, Lora Dicarlo no quedó indiferente y se defendió con una publicación de Instagram en la que declaraba:

«Ganamos un Premio de Innovación CES para Robótica y Drones, luego lo recuperaron (enlace en biografía). ¿Por qué el CES es amenazado por mujeres empoderadas y los productos que las empoderan?».

Osé, el juguete sexual que funciona sin manos

Pero, ¿qué hace único a Osé? ¿Qué le diferencia del Satisfyer? Para empezar fijémonos en su diseño que ya da muchas pistas de sus ventajas en la estimulación del clítoris. Osé lleva incorporados elementos de microbiótica y alta tecnología para garantizar el máximo placer. Además, por su material es capaz de flexionarse y adaptarse perfectamente a la figura del cuerpo. Quizá lo que más vende hasta ahora es el hecho de que funciona sin manos. Toda una revolución ya que al liberar las manos y la mente todo fluye de una manera más tranquila. No hay que pensar, solo dejarse llevar por su sistema.

Pero, ¿qué comparte con el Satisfyer? El temor a que este juguete pueda desplazar al superventas del placer femenino es real. Básicamente porque Osé también cuenta con un succionador de clítoris, uno de los elementos que hacen que el Satisfyer cada día triunfe más. Pero es que, este producto de la empresa Lora Dicarlo, también incorpora en el otro extremo del juguete un apéndice más clásico para estimular el punto G. Es decir "un dos en uno" que lo tiene todo para triunfar. Quizá la única desventaja es su precio. No todas las personas están dispuestas a pagar los 290 dólares que vale este juguete sexual.

