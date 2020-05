6 /7

La verdad es que este punto no estuvo incluido en mi lista inicial, pero he visto en algunos blogs que sí debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir coach. Así que, te lo presento.

Ten en cuenta si el coach está pidiendo un mínimo de sesiones o si no tiene ningún requisito en ese sentido. Si ofrece la posibilidad de ir pagando sesión a sesión, si ofrece packs, cuál es el método de pago y, aquí, yo incluiría también si te va dar la factura por los servicios contratados.

En temas de mínimo de sesiones, packs o forma de contratación, tú decides qué te da más confianza; pero hay dos cosas que yo, personalmente, sí exigiría:

La devolución de las sesiones no satisfechas. Si has contratado un pack, por ejemplo, y no vas a disfrutar de un número determinado de sesiones –porque no quieres, porque ya has llegado a tu objetivo o por el motivo que sea-, debería ofrecerte la posibilidad de devolverte el equivalente a esas sesiones.

La factura. Aunque no la quieras para nada, aunque no la vayas a declarar, aunque no lleves contabilidad de tus gastos; exige la factura.