En esta deliciosa ensalada templada he querido incluir una hortaliza que en muchas ocasiones la gente no se atreve a comprar y consumir por no saber de qué manera prepararla. Se trata de las coles de Bruselas, y aunque hay que reconocer que tienen un sabor un tanto fuerte y que por ello pueden causar rechazo a más de uno, combinándolas bien con otros ingredientes, pueden convertirse en una buena alternativa para incluirlas en nuestra dieta y beneficiarnos de sus fantásticas propiedades.

En el otro lado, estamos las muchísimas personas que adoramos estas pequeñas colecitas y disfrutamos con su peculiar sabor. Y es por ello que en esta ocasión he querido preparar un plato realmente sencillo, que gustará a ambas partes, ya que las acompaño con un riquísimo aderezo de naranja y mostaza que hace que todo el conjunto tenga delicioso y goloso sabor. Si aún así, este ingrediente no te convence, puedes preparar esta ensalada sustituyéndolas por col lombarda, col china o el vegetal que más te guste. Saltéalo unos minutos igual y sigue el resto de pasos de la receta.

Las coles de Bruselas son ricas en ácido fólico y en vitaminas A y C, pero también en minerales como el fósforo, el calcio y el hierro entre otros. Un dato interesante es que al contener hierro y vitamina C a la vez, ésta ayudará a una mejor absorción del primero y no tendremos que complementarlo con otras fuentes de vitamina C en la misma comida, para beneficiarnos de él. Como todas las crucíferas, poseen propiedades anticancerígenas, estas en concreto protegen el aparato digestivo y la vejiga urinaria. Su riqueza en fibra nos ayudará también a tener un buen tránsito intestinal y a evitar el estreñimiento.

La combinación de quinoa, un pseudocereal con proteínas completas y el tofu, hacen de esta ensalada un plato completo y nutritivo. La cantidad que obtendremos será para dos personas como entrante o para una que quiera una gran ensalada y plato único.

Y para terminar, los toppings que he añadido le aportan más texturas y sabor. Entre ellos, almendras crudas troceadas, aunque pueden ser tostadas perfectamente, unos arándanos rojos para darle color y dulzor y eneldo fresco, que combina a la perfección con el resto de sabores.

Ingredientes:

1/2 taza de quinoa

3/4 de taza de agua

400g de coles de Bruselas

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de ajo en polvo

200g de tofu firme

2 cucharadas de zumo de naranja

1 pizca de azúcar

sal

1 puñado de almendras picadas

2 cucharadas de arándanos rojos secos

eneldo fresco al gusto

Para el aliño:

3 cucharadas de zumo de naranja

1 cucharada de mostaza antigua (la de bolitas)

1 cucharada de sirope de agave crudo

1 cucharadita de ralladura de piel de naranja

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de vinagre de arroz

1 pizca de sal

Preparación