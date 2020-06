Los ladrones de tiempo son pequeñas costumbres o interrupciones externas que nos llevan directa o indirectamente a perder tiempo.

Piensa por ejemplo, en la pérdida de concentración que experimentas cuando te entra una llamada en mitad de una tarea importante; en esa conversación con alguien que no lleva a ninguna parte, pero que no puedes evitar; o, más concretamente ahora con el teletrabajo, en esa tarea del hogar de la que te acuerdas en mitad de una reunión y que, además de evitar que escuches a tu jefa, te saca de tu “ambiente laboral” para meterte en un bucle de actividades que no deberías estar haciendo en ese momento.

Así son los ladrones de tiempo, muchos de ellos disfrazados de “multitasking” o “productividad”. No te dejes engañar, analiza bien tu gestión del tiempo, a veces hacemos cosas que creemos resultan beneficiosas y, en realidad, son contraproducentes.

Teletrabajo: ¿beneficia o perjudica la gestión del tiempo?

Que el teletrabajo mejora o empeora nuestra gestión del tiempo a nivel laboral es algo muy personal. Tan personal y tan específico como que conozco personas de ambos lados cuyas razones son lógicas y fáciles de entender. La experiencia ha sido muy diferente para cada uno de nosotros y, por tanto, las conclusiones vertidas son muy distintas entre sí.

La verdad es que para muchos esta oportunidad de trabajar desde casa ha abierto un nuevo horizonte en su relación con el trabajo, ahorro de tiempo en los trayectos, ahorro en transporte, gente que no puede aparecer en tu mesa a hablarte de cualquier cosa… ¡Todo ventajas!

Pero también hay quién no termina de encontrarse a gusto en el mismo ambiente todo el día, quien no tiene las condiciones adecuadas (escritorio, iluminación, aislamiento…), quien echa de menos a sus compañeros, etc. Por no hablar del reto que ha supuesto para muchas familias compaginar el teletrabajo con el cuidado de los hijos, un auténtico problema para algunas personas.

No creo que sea posible determinar si trabajar desde casa mejora o no la gestión del tiempo en general, pero sí es posible hacer dos preguntas que te ayuden a saber si es mejor o peor para ti:

¿Si sacas de la ecuación todas las dificultades derivadas de la pandemia, cómo es tu experiencia con el teletrabajo? ¿Y cómo sería tu gestión del tiempo en condiciones normales?

Desde mi punto de vista, un teletrabajo bien llevado podría mejorar notablemente la gestión del tiempo y resultar más saludable física y mentalmente para el trabajador, siempre y cuando se cumplan unas condiciones particulares.

Si quieres leer más sobre esto, te recomiendo mucho echarle un ojo a mi post “Teletrabajo: aceptación, adaptación y recomendaciones”, es largo, pero si es tu situación en este momento o prevés que lo vaya a ser, podría resultarte muy útil en muchos aspectos.

Allí vas a encontrar las ventajas del teletrabajo, un repaso del proceso de adaptación, recomendaciones generales, introducción a los riesgos laborales y alguna otra información que podría ser de tu interés. Pero, volviendo al tema, ¿cómo has llevado o llevas tú el teletrabajo?

Ladrones de tiempo en el trabajo desde casa

Vamos a obviar las condiciones a las que nos hemos enfrentado durante la pandemia, esas que te he pedido sacar de la ecuación. Vamos a suponer que los niños están en el colegio y que tú puedes ir a hacer la compra como lo hacías habitualmente, y no un miércoles por la mañana porque es el único momento en el que no hay una cola de tres días para entrar al supermercado.

Imagina como sería teletrabajar si trabajases en condiciones “normales”. ¿Qué ladrones de tiempo pueden aparecer?