Hay muchas mujeres a las que, hoy en día, el feminismo las asusta, no lo comprenden o no se identifican con la lucha porque consideran que ya viven en un mundo con igualdad de género. Porque, a lo mejor, tienen a una mujer como responsable en el trabajo, son ellas mismas coordinadoras de un equipo o son emprendedoras que han tirado adelante su propia empresa, porque cobran más que sus parejas masculinas, porque han estudiado una carrera técnica “sin problemas” o porque no recuerdan situaciones en las que hayan sido ninguneadas por el hecho de ser mujer. Por un motivo o por otro, consideran a la lucha feminista algo “radical” que no va con ellas. Pero, ganados los derechos más básicos de las generaciones de feministas que nos precedieron en los dos siglos pasados, como el derecho femenino a votar, el acceso a los métodos anticonceptivos, al aborto o a la normalización de la mujer en el mercado laboral, la lucha actual se ha vuelto aparentemente mucho más sutil pero no por eso menos necesaria.

Estos días de confinamiento, y con las escuelas cerradas, estamos viendo como se ha desdibujado la frontera entre lo profesional y lo personal. Entre la vida pública y la vida doméstica, especialmente en lo que al cuidado de los niños o de las personas dependientes se refiere. Ese “ya habrá alguien que cuide de nuestras criaturas”, que denunciaba justamente la periodista Esther Vivas en una reivindicativa columna de opinión en El Periódico este miércoles, está recayendo, la mayoría de las veces, en las mujeres de casa. Y lo más grave es que lo hace de forma totalmente silenciosa. Siendo nosotras también mujeres trabajadoras, ¿no es esa una demostración de cuánto nos sigue perjudicando el patriarcado?

Desde 2017, los casos de mujeres asesinadas por violencia de género en España han ido cada año en aumento, de la misma forma que han aumentado dramáticamente los casos de violaciones a mujeres en grupo, como el famoso caso de La Manada. Algo que los expertos asocian, entre otras cosas, al acceso sin restricciones que tienen los adolescentes a vídeos de pornografía de violaciones grupales en los que la violencia contra las mujeres resulta excitante. Un modelo sexual que, tristemente, cada vez más jóvenes han llevado a la práctica en las calles de nuestro país.

Vivimos en una sociedad que sigue asociando lo femenino a lo débil, a lo sensible, al cuidado, a la dependencia, a la complacencia y a la sumisión. Mientras que sigue asociando lo masculino a lo fuerte, a lo independiente, a la razón, a la acción y a la dirección. Y lo vemos por todas partes: en los roles que asumen los personajes de series y de películas, en los juguetes o la ropa que se fabrican para niñas (rosa y delicada) o para niños (azul y aventurera), o en los estándares de belleza que siguen imperando en las pasarelas de moda o en la publicidad, por citar solo algunos de los muchísimos ejemplos que podríamos poner y que han contribuido a la construcción de roles y a la domesticación de mujeres y hombres, deseosos de cumplir y encajar con los modelos imperantes.

Y sí, sigue habiendo mucha lucha por hacer, y no nos referimos a conquistar el cliché de que las mujeres feministas nos sentimos mejores que los hombres. Porque no es así. La lucha, hoy, pasa por construir un nuevo modelo social en el que no se proyecte, no se asocie y no se espere que una mujer o un hombre, una niña o un niño, se comporte o se vista de una determinada manera, le guste y se interese por determinadas cosas, o tenga una “tendencia natural” hacia un tipo determinado de energía solo por el hecho de haber nacido hembra o varón. Lo que queremos son mujeres y hombres empoderados, empáticos, independientes y conectados con su mundo emocional, con las mismas posibilidades y capaces de crear relaciones verdaderamente igualitarias en las que nadie se someta a nadie solo por el hecho de pertenecer a un u otro género.

Únete a la Cumbre Tu Mujer Salvaje

Para luchar contra todo esto, más de 35.000 mujeres están participando esta semana en un congreso online en el que 34 expert@s hablan de cómo el patriarcado nos afecta a todas las mujeres y nos domestica de formas increíblemente diversas sin que ni tan siquiera nos demos cuenta. Se trata de la Cumbre Tu Mujer Salvaje, un espacio que da voz a antropólogas, profesoras de universidad, psicólogos, periodistas, sociólogas, historiadores, terapeutas, coaches, escritores y abogados de España y América Latina que tratan del modo en que las mujeres somos guardianas del patriarcado de forma inconsciente, y de cómo, con una “sumisión consentida”, nos hacemos pequeñas ante los hombres y no confiamos en nuestras propias ideas y capacidades.

Con voces tan potentes como Elma Roura, Pino Bethencourt, Sonia Herrero o Ana Gutiérrez, la cumbre pivota sobre cuatro grandes ejes:

Despertar la conciencia sobre cómo el patriarcado nos influye y cómo, sin querer, lo seguimos perpetuando. Recordar quiénes somos y emprender de nuevo el camino hacia la esencia femenina. Despertar a la mujer salvaje, conectándonos con nuestro cuerpo y nuestro mundo interior instintivo. Ayudarnos a pasar a la acción, con consejos prácticos y herramientas para nuestro día a día.

Como las mismas organizadoras de la cumbre remarcan, “el confinamiento durante el Covid y esta cumbre nos proporcionan tiempo para reflexionar y espacio para preguntarnos cuál es el tipo de vida personal y de sociedad al que deseamos regresar cuando todo esto haya acabado...”. Nosotras ya nos hemos unido a la tribu, ¿lo harás tú también?